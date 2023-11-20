Португалия одержала десятую победу подряд и с рекордом завершила отбор на Евро-2024 (видео)

Сборная Португалии одолела команду Исландии в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024. Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0 .

Хозяева поля вышли вперед в первом тайме – на 37-й минуте Бруну Фернандеш отличился после передачи Бернарду Силвы.

Во второй половине поединка подопечные Роберто Мартинеса укрепили свое преимущество – на 66-й минуте забил Рикарду Орта, который за четыре минуты до этого вышел на замену. Ассистировал ему Криштиану Роналду.

Обзор матча Португалия – Исландия

Таким образом, португальцы установили рекорд, впервые в своей истории выиграв все десять матчей квалификации на чемпионат Европы. Роналду и Ко с максимальным показателем в 30 очков (разница голов 36-2) финишировали на первом месте группы J.

Команда Исландии (10 баллов) заняла итоговую четвёртую позицию, не сумев напрямую отобраться на ЧЕ.

Помимо португальцев, прямую путевку на первенство континента из этой группы завоевала Словакия (22 пункта). Также здесь соревновались Люксембург (17 очков), Босния и Герцеговина (9 очков) и Лихтенштейн (0 очков).

Смотрите также: Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

Сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024

Украина – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора Евро-2024

Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир