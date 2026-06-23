Португалия с дублем Роналду уничтожила Узбекистан на ЧМ-2026

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

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Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче второго тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "NRG Stadium" в Хьюстоне завершился со счетом 5:0 .

Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте встречи — Криштиану Роналду на ближней штанге замкнул прострел Жуана Канселу с правого фланга.

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

Благодаря этому 41-летний Роналду установил рекорд чемпионатов мира — он стал первым игроком в истории, который забил на шести Мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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На 17-й минуте преимущество португальцев укрепил Нуну Мендеш, прямым ударом со штрафного поразив левый нижний угол.

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

На 39-й минуте подопечные Роберто Мартинеса сделали счет разгромным — Роналду во время быстрой контратаки получил передачу от Бруна Фернандеша к правому флангу штрафной площадки и низом точно пробил в дальний угол.

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

Для Криштиану этот гол стал 10-м на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на Мундиалях, обойдя Эйсебио, который забил 9 мячей.

Во втором тайме португальцы еще дважды отправили мяч в ворота соперника. На 60-й минуте автоголом отличился вратарь сборной Узбекистана Абдувахид Нематов, а окончательный счет игры на 87-й минуте установил Рафаэл Леау.

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Португалия — Узбекистан / © Associated Press

Португалия — Узбекистан / © Associated Press

В первом туре группы K сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго (1:1), а Колумбия победила Узбекистан (3:1), который является дебютантом чемпионатов мира.

В настоящее время Португалия (4 очка) лидирует в группе K. Второй идет Колумбия (3 балла), на третьем месте — ДР Конго (1 пункт), Узбекистан (0) — последний.

Другой матч второго тура этого квартета между сборными Колумбии и ДР Конго состоится в среду, 24 июня, в 05:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан сразится с ДР Конго. Оба поединка состоятся 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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