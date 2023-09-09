Португалия с Роналду обыграла Словакию и продолжает идти без потерь в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда Роберто Мартинеса выиграла все пять матчей квалификации на континентальное первенство.

Сборная Португалии обыграла команду Словакии в рамках 5-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в Братиславе завершился со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече португальцы забили в конце первого тайма. Точным ударом отличился полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. Ассистировал ему хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

Отметим, звездный ветеран португальской сборной Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Обзор матча

Команда Роберто Мартинеса одержала пятую подряд победу в отборе на Евро-2024 и с 15 очками уверенно возглавляет группу J. Сборная Словакии с 10 баллами занимает второе место, опережая по дополнительным показателям Люксембург. Далее следуют Босния и Герцеговина (6 очков), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).

Матчи следующего тура состоятся 11 сентября: Португалия – Люксембург, Словакия – Лихтенштейн, Исландия – Босния и Герцеговина.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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