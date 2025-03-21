Португалия с Роналду проиграла Дании в первом четвертьфинальном матче Лиги наций (видео)

В середине первого тайма датская команда не реализовала пенальти.

Сборная Португалии на выезде уступила команде Дании в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился со счетом 1:0 .

Хозяева поля могли открывать счет в середине первого тайма, но Кристиан Эриксен на 24-й минуте не реализовал пенальти. Его удар парировал вратарь португальцев Диогу Кошта

Во втором тайме датчане сумели вырвать победу – на 78-й минуте результативный удар нанес форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд.

Отметим, что суперзвездный нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отыграл весь матч в составе португальской сборной, но не помог своей команде избежать поражения.

Обзор матча Дания – Португалия

Ответный матч между португальцами и датчанами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Лиссабоне.

Победитель пары Дания – Португалия в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Италия – Германия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией в первом матче за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

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