Португалия с Роналду сенсационно проиграла Сербии и упустила прямую путевку на ЧМ-2022

Португалия с Роналду сенсационно проиграла Сербии и упустила прямую путевку на ЧМ-2022

Сербы выиграли группу и вышли на мировое первенство, а португальцы сразятся в стыковых матчах.

Сборная Португалии дома уступила команде Сербии ( 1:2 ) в матче заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 и осталась без первого места в группе и прямой путевки на мундиаль в Катаре.

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В первом тайме команды обменялись голами. На гол Ренату Санчеша в самом дебюте встречи, гости ответили мячом Душана Тадича на 33-й минуте.

Казалось, Криштиану Роналду и Ко удастся удержать нужный счет. Чтобы занять первую строчку, португальцам нужно было не проиграть сербам. Однако на 90-й минуте Александар Митрович забил победный мяч, который вывел сербскую сборную на мировое первенство.

Благодаря победе в Лиссабоне сербы (20 очков) обошли португальцев (17 баллов) в таблице и заняли первое место в группе А. Португалия стала второй и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

Также в этом квинтете выступали Ирландия, Люксембург (набрали по 9 очков) и Азербайджан (1 балл).

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Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, которые займут вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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