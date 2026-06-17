Португалия с Роналду сенсационно не смогла обыграть ДР Конго на старте ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго в первом туре группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне завершился вничью 1:1 .

Уже на 6-й минуте встречи португальцы открыли счет — Жуан Невеш головой замкнул подачу Педру Нету с левого фланга.

Португалия — ДР Конго / © Associated Press

Однако удержать победу подопечные Роберто Мартинеса не сумели — на 45+5-й минуте Йоан Висса на дальней штанге забил головой после навеса Артура Масуаку с правого фланга.

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Португалия — ДР Конго / © Associated Press

Это первый в истории гол ДР Конго на чемпионатах мира. Эта сборная во второй раз выступает в финальной части Мундиаля. Она дебютировала на ЧМ еще в 1974 году под названием Заир, проиграв все три матча группового этапа — Шотландии (0:2), Югославии (0:9) и Бразилии (0:3).

Сдержав напор португальцев, сборная ДР Конго завоевала первое очко в истории на чемпионатах мира.

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

41-летний Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси на чемпионатах мира — португалец сыграл на своем шестом Мундиале.

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В другом матче стартового тура группы K встретятся сборные Узбекистана и Колумбии. Этот поединок состоится 18 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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