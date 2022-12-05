Португалия – Швейцария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Роналду и Ко попытаются завоевать путевку в четвертьфинал Мундиаля.

Во вторник, 6 декабря, в заключительном матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Португалии сыграет со Швейцарией.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Португальцы вышли в плей-офф с первого места. Подопечные Фернанду Сантуша победили Гану (3:2), обыграли Уругвай (2:0) и неожиданно уступили Южной Корее (2:1).

Швейцарцы начали турнир с победы над Камеруном (1:0), а затем проиграли Бразилии (1:0). В последнем туре "крестоносцы" одолели Сербию (2:3) и пробились в плей-офф со второй строчки.

Где смотреть матч Португалия – Швейцария

На территории Украины поединок в прямой трансляции будет эксклюзивно транслировать видеосервис MEGOGO.

Прямую радиотрансляцию встречи можно слушать на Радио Проминь. Текстовая онлайн трансляция матча Португалия – Швейцария будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Португалия – Швейцария

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают португальскую сборную. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,95. Ничья – 3,45. Вероятность успеха швейцарцев после двух таймов игры оценивается коэффициентом 4,45.

На проход Роналду и Ко в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Итоговый триумф Швейцарии – 2,88.

Добавим, что в четвертьфинале победитель пары Португалия – Швейцария сразится с сильнейшим в дуэли Марокко – Испания, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

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