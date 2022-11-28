Португалия – Уругвай: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Роналду и Ко попытаются закрепить свой успех на старте Мундиаля в поединке против одной из сильнейших сборных Южной Америки.

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу сборная Португалии будет противостоять Уругваю.

Поединок состоится на крупнейшей арене планетарного первенства в Катаре – стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В другом матче этого квартета сборная Ганы встретится с Южной Кореей. Этот поединок будет сыгран также 28 ноября, но в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 сборная Португалии не без проблем победила Гану (3:2), а Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего (0:0).

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Где смотреть матч Португалия – Уругвай

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Португалия – Уругвай

Аналитики букмекерских контор больше склоняются к тому, что победу в этом поединке одержат португальцы. На успех Криштиану Роналду и Ко они предлагают поставить с коэффициентом 2,05. Ничья – 3,30. Триумф уругвайцев оценивается в 4,25.

В матчах заключительного тура группы H, которые состоятся 2 декабря, Португалия сыграет с Южной Кореей, а Уругвай сразится с Ганой.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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