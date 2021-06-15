Португалия в концовке разгромила Венгрию на Евро-2020: Роналду оформил дубль

Также Криштиану установил уникальный рекорд.
Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в стартовом матча группы F на Евро-2020. Поединок на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершился со счетом 3:0.
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В первом тайме португальцы владели преимуществом, но венгры смогли сохранить свои ворота на замке. Роскошный момент упустил Криштиану Роналду, который с убойной позиции ударом в касание запустил мяч над перекладиной. Выйдя в стартовом составе, Криштиану стал первым в истории игроком, который принял участие в 5 чемпионатах Европы.
Во второй половине игры ситуация на поле выровнялась, а на 80-й минуте Венгрия даже смогла поразить ворота Руя Патрисиу. Точным ударом в ближний угол отметился Соболч Шен, однако рефери справедливо зафиксировал офсайд и не стал засчитывать этот мяч.
И все же, концовка матча осталась за действующими чемпионами Европы, которые буквально снесли команду соперника. На 84-й минуте счет в матче открыл Рафаэл Геррейро. На 86-й минуте преимущество удвоил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.
Отличившись дебютным голом на Евро-2020, Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд. Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он обошел француза Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей на первенствах континента.
Cristiano Ronaldo is the first player in men’s European Championship history to score 10 goals in the competition.— Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021
CR7 writes another chapter in the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/zud3L8GMsG
В компенсированное время Криштиану оформил дубль и сделал счет разгромным - 3:0. Таким образом, Роналду довел свой бомбардирский показатель на чемпионатах Европы до 11 голов.
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- Соперниками Португалии и Венгрии в группе F являются команды Франции и Германии, которые сойдутся в очной битве в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.