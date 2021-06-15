Португалия в концовке разгромила Венгрию на Евро-2020: Роналду оформил дубль

Также Криштиану установил уникальный рекорд.

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в стартовом матча группы F на Евро-2020. Поединок на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершился со счетом 3:0.

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В первом тайме португальцы владели преимуществом, но венгры смогли сохранить свои ворота на замке. Роскошный момент упустил Криштиану Роналду, который с убойной позиции ударом в касание запустил мяч над перекладиной. Выйдя в стартовом составе, Криштиану стал первым в истории игроком, который принял участие в 5 чемпионатах Европы.

Во второй половине игры ситуация на поле выровнялась, а на 80-й минуте Венгрия даже смогла поразить ворота Руя Патрисиу. Точным ударом в ближний угол отметился Соболч Шен, однако рефери справедливо зафиксировал офсайд и не стал засчитывать этот мяч.

И все же, концовка матча осталась за действующими чемпионами Европы, которые буквально снесли команду соперника. На 84-й минуте счет в матче открыл Рафаэл Геррейро. На 86-й минуте преимущество удвоил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Associated Press

Associated Press

Отличившись дебютным голом на Евро-2020, Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд. Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он обошел француза Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей на первенствах континента.

Cristiano Ronaldo is the first player in men’s European Championship history to score 10 goals in the competition.



CR7 writes another chapter in the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/zud3L8GMsG — Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021

В компенсированное время Криштиану оформил дубль и сделал счет разгромным - 3:0. Таким образом, Роналду довел свой бомбардирский показатель на чемпионатах Европы до 11 голов.

Associated Press

Associated Press

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Соперниками Португалии и Венгрии в группе F являются команды Франции и Германии, которые сойдутся в очной битве в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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