Португальский гранд не хочет продлевать контракт с футболистом из-за сомнений по поводу его возраста

Шансель Мбемба может быть на 6 лет старше, чем считается.
Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба попал в скандал, связанный с предоставлением ложной информации о своем возрасте.
Как сообщает португальское издание A Bola, у руководства "Порту" есть сомнения по поводу возраста игрока. Официально годом рождения защитника является 1994-1, однако есть подозрения, что он мог быть рожден в 1991, 1990 или даже 1988 году.
На лицензии футболиста, полученной в Конго, отмечено, что Шансель родился 8 августа 1988 года. Однако во время трансфера в бельгийский "Андерлехт" игроку "скостили" сразу шесть лет - дата изменилась на 8 августа 1994-го.
В ФИФА уже раньше посылали жалобу о возможном мошенничестве с возрастом Мбемба.
Контракт Мбемба с "Порту" рассчитан до июня 2022 года. Источник отмечает, что по скандальной причине "драконы" переподписывать с ним соглашение не собираются.
- В текущем сезоне Мбемба сыграл в 15 матчах португальского клуба в национальном чемпионате, результативными действиями не отличался.
- После 18 туров "Порту" лидирует в чемпионате, на три очка опережая лиссабонский "Спортинг".
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