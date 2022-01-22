Португальский гранд не хочет продлевать контракт с футболистом из-за сомнений по поводу его возраста

Португальский гранд не хочет продлевать контракт с футболистом из-за сомнений по поводу его возраста

Шансель Мбемба может быть на 6 лет старше, чем считается.

Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба попал в скандал, связанный с предоставлением ложной информации о своем возрасте.

Как сообщает португальское издание A Bola, у руководства "Порту" есть сомнения по поводу возраста игрока. Официально годом рождения защитника является 1994-1, однако есть подозрения, что он мог быть рожден в 1991, 1990 или даже 1988 году.

На лицензии футболиста, полученной в Конго, отмечено, что Шансель родился 8 августа 1988 года. Однако во время трансфера в бельгийский "Андерлехт" игроку "скостили" сразу шесть лет - дата изменилась на 8 августа 1994-го.

В ФИФА уже раньше посылали жалобу о возможном мошенничестве с возрастом Мбемба.

Контракт Мбемба с "Порту" рассчитан до июня 2022 года. Источник отмечает, что по скандальной причине "драконы" переподписывать с ним соглашение не собираются.

В текущем сезоне Мбемба сыграл в 15 матчах португальского клуба в национальном чемпионате, результативными действиями не отличался.

После 18 туров "Порту" лидирует в чемпионате, на три очка опережая лиссабонский "Спортинг".

Читайте также:

Грудью после навеса рабоной: в немецкой Бундеслиге забили удивительный гол (видео)

Несовершеннолетний брат самого дорогого футболиста мира попал в ДТП

Внутри были жена и дети: дом звезды Манчестер Юнайтед ограбили во время матча