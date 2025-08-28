Португальский клуб договорился о трансфере лидера "Шахтера" и сборной Украины – СМИ

Георгий Судаков / © Associated Press

Португальская "Бенфика" близка к трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщает авторитетное португальское издание Record, лиссабонцы уже договорились с "горняками" о переходе 22-летнего украинца.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Также донецкий клуб получит процент от последующей продажи игрока.

Ожидается, что в четверг, 28 августа, Судаков в последний раз сыграет за украинскую команду – в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта".

Далее Георгий попрощается с одноклубниками и 29 августа прибудет в Лиссабон для прохождения медобследования и заключения контракта с "Бенфикой".

В прошлом сезоне полузащитник провел за "Шахтер" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

В составе лиссабонского клуба уже выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который перешел из "Шахтера" летом 2023 года.

Накануне "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" и вышла в основной раунд Лиги чемпионов.