Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Португальский клуб договорился о трансфере лидера "Шахтера" и сборной Украины – СМИ

Георгий Судаков может стать партнером Анатолия Трубина в "Бенфике".

Автор публикации
Максим Приходько
Георгий Судаков

Георгий Судаков / © Associated Press

Португальская "Бенфика" близка к трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщает авторитетное португальское издание Record, лиссабонцы уже договорились с "горняками" о переходе 22-летнего украинца.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Также донецкий клуб получит процент от последующей продажи игрока.

Ожидается, что в четверг, 28 августа, Судаков в последний раз сыграет за украинскую команду – в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта".

Далее Георгий попрощается с одноклубниками и 29 августа прибудет в Лиссабон для прохождения медобследования и заключения контракта с "Бенфикой".

В прошлом сезоне полузащитник провел за "Шахтер" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

В составе лиссабонского клуба уже выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который перешел из "Шахтера" летом 2023 года.

Накануне "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" и вышла в основной раунд Лиги чемпионов.

Дата публикации
Количество просмотров
187
