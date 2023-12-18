Порвал "кресты": важный футболист "Реала" выбыл до конца сезона

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба получил тяжелую травму в матче 17-го тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала".

31-летний австрийский футболист не смог доиграть до конца поединок с "Желтой субмариной". Вместо него на 35-й минуте на поле вышел Начо Фернандес.

После матча врачи диагностировали у Алабы разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку сделают операцию.

Срок восстановления составит не менее шести-восьми месяцев. Таким образом, Алаба в этом сезоне уже не поможет "Королевскому клубу".

По всей вероятности, Давид также будет вынужден пропустить Евро-2024, где сборная Австрии сыграет в группе с Францией, Нидерландами и победителем плей-офф Пути А.

В этом сезоне Алаба сыграл за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

Напомним, "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным в составе в домашнем поединке разбил "Вильярреал" со счетом 4:1.

Это позволило мадридцам вернуться на первое место в Примере. Подопечные Карло Анчелотти на один балл опережают "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая провела на один матч меньше.

В понедельник, 18 декабря, "жиронцы" дома встретятся с "Алавесом". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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