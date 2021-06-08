Посчитают сепаратизмом: в России назвали жесткое наказание за ношение формы сборной Украины

Болельщикам, которые оденут новую экипировку "сине-желтых" в РФ, будет грозить длительное заключение.

Российский адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем может грозить ношение новой формы сборной Украины на территории РФ.

По словам адвоката, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм", и наказываться 4 или 5 годами лишения свободы.

"Если кто-то оденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.

Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет", - приводит слова Бушманова Sport24.

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Накануне украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Поддержали Украины и посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "Вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Новости мира: русские устроили скандал вокруг новой формы украинских футболистов

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