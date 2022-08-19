Пришел на взвешивание в вышиванке и шароварах: Усик оказался на более десять килограмм легче Джошуа перед реваншем (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели процедуру взвешивания перед второй дуэлью.

Отметим, что несколько экспертов говорили о том, что Усик серьезно набрал, однако конечный результат оказался несколько иным.

Так, весы под нашим соотечественником показали 100,5 кг. Это всего на 500 граммов больше, чем в поединке против Джошуа в сентябре прошлого года. Британский боксер, в свою очередь, продемонстрировал показатель в 110,9 кг. Перед первым боем Энтони весил 108,9 кг.

Интересно, что на саму процедуру взвешивания Усик посетил вышиванку и шаровары и уже с традиционной оселедцем на голове. Во время выхода его сопровождала песня группы "Сказка" — "Плакала".

Вашему вниманию видео по взвешиванию украинца и британца. Просмотр начинается с 43:00.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.