Пошел по стопам Фьюри: Джошуа проведет бой с бывшим чемпионом UFC Нганну

Поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну собираются организовать в Саудовской Аравии.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа узнал имя своего следующего соперника. Эй Джей сразится с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн на своей странице в Twitter.

По его словам, местом проведения боя между Джошуа и Нганну станет Саудовская Аравия. Точная дата поединка пока неизвестна. Все детали предстоящей битвы раскроют на пресс-конференции, которая состоится 15 января в Лондоне.

"Мы можем подтвердить, что соглашение завершено. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности вскоре будут объявлены", – написал Хирн.

Сам Нганну уже отреагировал на анонс своего боя против Джошуа, оставив послание фанатам в Twitter.

"Делаем большие шаги в новом году. 2024-й будет огненным", – написал Нганну

Добавим, что в своем предыдущем поединке Джошуа в ночь на 24 декабря 2023 года в Эр-Рияде техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина.

Нганну в последнем бою в ночь на 29 октября 2023-го в Эр-Рияде раздельным решением судей проиграл обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри. Камеруно-французский боец ММА в третьем раунде отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

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