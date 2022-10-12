Пошел за кораблем: российского футболиста армянского клуба не пустили в Литву на матч еврокубков

Обладатель российского паспорта не сможет принять участие в предстоящем поединке Лиги конференций.

Российский защитник армянского "Пюника" Михаил Коваленко вынужден будет пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против литовского "Жальгириса" из-за санкций против граждан РФ.

На фоне полномасштабной войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин при содействии Беларуси развязал против Украины, литовские пограничники отказались впустить российского футболиста в страну.

С 19 сентября в Литву россиян не пропускают даже при наличии шенгенской визы, исключения делаются только для дипломатов и работников международных перевозок.

Это уже второй подобный случай в текущем евросезоне. Ранее российского полузащитника израильского "Хапоэля" Беэр-Шева Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили в Польшу на матч 3-го тура Лиги конференций против "Леха".

Поединок между "Жальгирисом" и "Пюником" состоится в четверг, 13 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

В настоящее время армянский клуб вместе со швейцарским "Базелем" лидируют в группе H - у обоих коллективов по 6 очков. На третьем месте с 4 баллами "Слован" из Братиславы. Литовцы замыкают квартет с одним зачетным пунктом.

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