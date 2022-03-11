Пошел за русским кораблем: Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола

Пошел за русским кораблем: Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола

Экс-капитан сборной Украины до сих пор работает в Санкт-Петербурге и игнорирует развязанную РФ войну.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ( УАФ ) решил наказать Анатолия Тимощука, который с момента начала военной агрессии России против Украины не сделал ни одного публичного заявления, а также не прекратил работать в питерском "Зените".

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Тимощука, КДК УАФ принял следующие решения:

лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Тимощук - рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.

Ранее сообщалось, что Тимощука собрались лишить звания почетного гражданина Луцка, в котором он родился.

Добавим, что о Тимощуке уже жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.

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