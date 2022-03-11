Пошел за русским кораблем: Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола

Экс-капитан сборной Украины до сих пор работает в Санкт-Петербурге и игнорирует развязанную РФ войну.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) решил наказать Анатолия Тимощука, который с момента начала военной агрессии России против Украины не сделал ни одного публичного заявления, а также не прекратил работать в питерском "Зените".
Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Тимощука, КДК УАФ принял следующие решения:
- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
- запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Тимощук - рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.
Ранее сообщалось, что Тимощука собрались лишить звания почетного гражданина Луцка, в котором он родился.
Добавим, что о Тимощуке уже жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.
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