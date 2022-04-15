Пошла за кораблем: четвертую натурализованную россиянку исключили из сборной Украины по биатлону

Дарья Сидорова заявила, что в нынешней ситуации ей "жаль людей с обеих сторон".

Натурализованная российская биатлонистка Дарья Сидорова исключена из состава сборной Украины по биатлону.

Информацию, которая ранее появилась в украинских СМИ, теперь публично подтвердила и сама спортсменка.

22-летняя биатлонистка заявила, что больше не собирается выступать за украинскую сборную. На начало полномасштабной войны России против Украины спортсменка находилась на территории страны-агрессора, где затем решила остаться вместе со своей семьей.

"Я не получила основного гражданства в Украине, не выступала на международных соревнованиях, потому что во время перехода был карантин, но переход обнулился, я не была в сборной команде, не была на ставках, потому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей.

В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью. Мне жаль людей, которые оказались в нынешнем положении с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь. В самом деле, я осталась без всего, но это не так волнует, как жизнь людей с обеих сторон.

Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, пока нет ясности дальнейших действий, где и как я буду", - сказала Сидорова в интервью российскому изданию Чемпионат.

Ранее сообщалось, что из состава сборной Украины по биатлону также были исключены другие три натурализованных россиянки - Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко.

Абрамова отреагировала на свое изгнание из сборной Украины, заявив, что гордится украинским гражданством и осуждает войну, развязанную Россией. После этого украинские биатлонистки обратились к Министру молодежи и спорту Украины Вадиму Гутцайту с просьбой пересмотреть решение об исключении Ольги Абрамовой из национальной команды.

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