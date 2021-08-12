"Пошли отойдем на улицу": скандальный Селезнев устроил разборки с игроком "Динамо" в перерыве матча УПЛ (видео)

К счастью, обошлось без рукоприкладства.
В перерыве перенесенного матча 1-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Минаем" случился конфликт между защитником хозяев Александром Караваевым и форвардом гостей Евгением Селезневым.
Разногласия между футболистами начались еще в первом тайме. Арбитру пришлось даже провести беседу с игроками, чтобы успокоить их.
Когда же Александр и Евгений спускались в подтрибунное помещение по окончании первой половины игры, между ними состоялся диалог на повышенных тонах.
- Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной? - спросил форвард "Миная".
- Я тебе сейчас все в глаза скажу, - отреагировал на это защитник "Динамо".
- Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
- А для чего?
- Поговорим.
- Для чего?
- Ну просто поговорим.
- Зачем мне с тобой разговаривать? Ну и все.
- Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
- Селезнев подписал контракт с "Минаем" в конце июля 2020 года.
- В феврале 2020-го Евгений со скандалом был изгнан из ковалевского "Колоса".