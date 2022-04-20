Пошлют за военным кораблем: российских и белорусских теннисистов не допустят к Wimbledon - СМИ

Пошлют за военным кораблем: российских и белорусских теннисистов не допустят к Wimbledon - СМИ

Очередные санкции против РФ и Беларуси в международном спорте.

Организаторы Wimbledon-2022 планируют запретить участие в турнире теннисистам из России и Беларуси из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

Об этом сообщает New York Times.

Источник ссылается на слова высокопоставленного теннисного чиновника, имя которого не называется. Он пожелал остаться анонимным, потому что не имеет полномочий для того, чтобы говорить от имени Всеанглийского теннисного клуба, который организовывает турнир Большого шлема.

Отмечается, что власти Великобритании сначала хотели потребовать от российских и белорусских теннисистов подписания декларации, что они не поддерживают путинское вторжение в Украину, а также не получают финансовую поддержку от страны-агрессорка. Однако теперь орнанизаторы решили попросту не допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

Таким образом, Wimbledon-2022 станет первым международным теннисным турниром, который введет полное отстранение российских и белорусских спортсменов в личных соревнованиях.

Wimbledon-2022 должен состояться с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что на теннисном турнире в Штутгарте за каждый эйс будут жертвовать деньги украинцам.

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