"Послала ее за российским кораблем": украинская теннисистка ответила коллеге из РФ на пропагандистское заявление

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своем разговоре с россиянкой Анастасией Гасановой, которая в духе кремлевской пропаганды поддержала военное вторжение РФ на территории Украины.

"Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления... да у меня просто нет слов. Это ненормально. Я показала ей это видео и спросила: "Ты действительно так считаешь?". Она ответила, что да, это ее позиция: мол, у нее накипело, что ей было жаль погибших людей в Крыму и что украинцы над этим смеялись.

Я ответила, что украинцы радовались только потому, что повредили незаконный мост, по которому постоянно ездят танки и ракеты, чтобы продолжать нас убивать, и спросила, не жаль ли ей наших детей, погибших в Мариуполе, Буче, Харькове... После чего предложила ей пойти вслед за российским кораблем, потому что разговаривать там было не о чем", - цитирует Ястремскую btu.org.ua.

Отметим, что на турнире в Руане сестры Ястремские должны сыграть против россиянок Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной, что возмутило украинок. Даяна заявила, что потребует от организаторов соревнований дисквалифицировать Гасанову, которая высказалась за войну, которую РФ развязала против Украины.

"Я хочу подойти к директору турнира и показать видео с ее заявлениями. На мой взгляд, ее вообще должны дисквалифицировать после таких слов. Она фактически поддерживает и оправдывает вторжение в Украину, рассказывая о том, что ее притесняли за русский язык в Одессе. Это полная ложь. Я живу всю свою жизнь в Одессе, в нашем городе большинство разговаривает на русском языке и с этим ни у кого никогда не было проблем. Это полная ложь и чепуха, сказанная для того, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - отреагировала Ястремская.

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