Сборная Камеруна по футболу не сыграет товарищеский матч против России, который был запланирован на 15 июня.

Об этом сообщили российские СМП (средства массовой пропаганды – прим.).

Отмечается, что правительство африканской страны запретило своей национальной команде играть против россиян.

Ожидалось, что игра между РФ и Камеруном состоится 15 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Однако, теперь сборная Камеруна отказалась от поединка с командой государства-террориста.

Добавим, что это уже не первый случай, когда футбольные сборные отказываются играть с Россией. В ноябре прошлого года сборная РФ планировала провести товарищеский матч против Боснии и Герцеговины, но в результате общественного давления боснийцы объявили об отмене поединка.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой В том числе российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Позже "бан" был продлен, а российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время, Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Ирак.

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