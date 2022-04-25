Послали вслед за кораблем: у России отобрали право проведения этапа Гран-при по фигурному катанию

Послали вслед за кораблем: у России отобрали право проведения этапа Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Россию права на проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/2023.

Соответствующее решение было принято из-за полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Кроме того, россиянам запретили проводить какие-либо соревнования по конькобежным видам спорта.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Совет ISU подтверждает свою солидарность со всеми пострадавшими от конфликта и еще раз осуждает российское вторжение в Украину. Союз осуждает нападение России на Украину. На территории РФ запрещено проводить какие-либо соревнования под эгидой ISU", - говорится в сообщении.

Также членов российского и белорусского конькобежных союзов не будут допускать на заседания Конгресса ISU в 2022 году.

Кроме того, ISU приняло решение выделить 200 тысяч швейцарских франков в поддержку украинского конькобежного спорта. Эти средства наши спортсмены могут использовать для подготовки и участия в соревнованиях.

Отметим, что эти санкции новые против стран-агрессоров. Еще в первые же дни полномасштабной войны ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

Ранее ТСН Проспорт писал, что известная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в родном Николаеве.

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