Послали за кораблем: CAS отклонил апелляцию России на изгнание из Международного олимпийского комитета

Решение, принятое МОК в октябре прошлого года, остается в силе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить его членство.
Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
В октябре прошлого года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за того, что тот включил в свой состав региональные организации оккупированных территорий Украины.
В МОК заявили, что действия Олимпийского комитета России являются нарушением Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК.
Отметим, что приостановка членства ОКР лишила страну-агрессора права получать финансирование от МОК. Однако это не повлияло на россиян, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Так, российские спортсмены под нейтральным флагом могут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024, которая грядущим летом состоится в Париже.
Напомним, в декабре прошлого года МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить в Париже только в личных соревнованиях, в то же время команды стран-агрессоров допущены не будут.
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