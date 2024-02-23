Послали за кораблем: CAS отклонил апелляцию России на изгнание из Международного олимпийского комитета

Решение, принятое МОК в октябре прошлого года, остается в силе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить его членство.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В октябре прошлого года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за того, что тот включил в свой состав региональные организации оккупированных территорий Украины.

В МОК заявили, что действия Олимпийского комитета России являются нарушением Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК.

Отметим, что приостановка членства ОКР лишила страну-агрессора права получать финансирование от МОК. Однако это не повлияло на россиян, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Так, российские спортсмены под нейтральным флагом могут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024, которая грядущим летом состоится в Париже.

Напомним, в декабре прошлого года МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить в Париже только в личных соревнованиях, в то же время команды стран-агрессоров допущены не будут.

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