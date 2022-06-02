Послали за кораблем: фехтовальщикам страны-агрессора не разрешили выступать под нейтральным флагом

Международная федерация фехтования (FIE) окончательно показала свою позицию по поводу участия спортсменов из страны-агрессора на международных турнирах.
Федерация отклонила запрос российских спортсменов, которые хотели соперничать как нейтральные атлеты.
Об этом сообщает Inside the Games.
Россияне попытались оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны и получить доступ на соревнование хотя бы в нейтральном статусе.
Однако FIE им отказала, а суд предоставил сторонам конфликта 3 месяца, чтобы решить данный вопрос.
Если федерация свою позицию не изменит, то им нужно будет объяснить свое решение.
Напомним, что главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отправили в отставку с поста президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).
Читайте также:
"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине
Отец Макгрегора обидно ответил на критику его сына от Зеленского: что случилось
Рефери, скандально осудившие украинца на чемпионате Европы по боксу, строго наказали