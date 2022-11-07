Послали за кораблем: известного российского футболиста выгнали из турецкого клуба

"Адана Демирспор" досрочно расторг контракт с Артемом Дзюбой.
Один из лидеров сборной России по футболу Артем Дзюба перестал быть игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".
Об этом говорится на сайте Турецкой футбольной федерации.
Турецкая команда решила досрочно расторгнуть контракт с 34-летним российским форвардом. Дзюба перебрался в клуб из города Адана в августе 2022 года, однако, как видим, там долго не задержался. Официально причины такого решения пока не разглашаются.
В футболке "Адана Демирспор" Дзюба сыграл всего 5 матчей, суммарно проведя на поле 220 минут. За это время россиянин сумел забить только один гол.
После 12 сыгранных матчей "Адана Демирспор" набрал 23 очка и занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Турции. Лидирует с 26 баллами "Фенербахче".
Напомним, что в составе команды выступают бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий и экс-хавбек киевского "Динамо" Юнес Беланда.
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