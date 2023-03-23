Послали за кораблем: Международная федерация хоккея продлила "бан" для сборных России и Беларуси

Национальные команды стран-агрессорок отстранили от соревнований и на сезон-2023/24.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Беларуси от турниров под своей эгидой на фоне полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в международных соревнованиях сезона-2023/24. В том числе национальные команды стран-агрессоров пропустят чемпионаты мира 2023 и 2024 года.

"Опираясь на детальное изучение рисков от известной компании, специализирующейся на оценке рисков, из-за многочисленных глобальных вызовов Совет IHHF установил, что пока не безопасно вернуть российские и белорусские команды к соревнованиям IIHF и не будет безопасным в течение будущего сезона-2023/24. IIHF будет проводить сезон-2023/24 без российских и белорусских команд", – говорится в заявлении.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси командам стран-агрессоров было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного ЧМ-2023.

Летом 2022 года РФ и Беларусь пытались оспорить решение IIHF, однако их апелляции были отклонены, а отстранение от международных соревнований осталось в силе.

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