Послали за кораблем: Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Беларуси

Страны-агрессоры не смогут оспорить это решение, поскольку отныне не являются членами организации.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине приостановил членство паралимпийских комитетов России и Беларуси из-за войны в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.

За исключение РФ проголосовали 64 делегата, против – 39, воздержались – 16. Приостановку членства Беларуси поддержали 54 делегата, против – 45, воздержались – 18. Чтобы принять решение нужно было 50%+1 голос.

В связи с приостановкой своего членства Россия и Беларусь потеряли все права в Международном паралимпийском комитете, в том числе и право подачи апелляции.

Пересмотреть этот вердикт может только Генеральная ассамблея МПК. Ее следующее собрание, вероятнее всего, состоится в конце 2023 года.

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