Послали за кораблем: россиян и белорусов отстранили от соревнований по лыжным видам спорта на сезон-2022/23

Представители стран-агрессоров не смогут соревноваться даже под нейтральным флагом.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Они вынуждены будут пропустить сезон-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, представители стран-агрессоров не будут выступать на международной арене в таких видах спорта как лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжные дисциплины, лыжный фристайл и сноубординг.

Отстранение россиян и белорусов в лыжном спорте

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину представителей стран-агрессоров отстранили в том числе и в лыжном спорте, однако в конце сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Вопрос возможного разрешения россиянам и белорусам вернуться в соревнования Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрела 22 октября, но не отменила "бан". Ранее шведские и норвежские лыжницы пригрозили бойкотом соревнований, если к ним допустят представителей России и Беларуси.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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