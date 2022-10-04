Послали за кораблем: российского футболиста израильского клуба не пустили в Польшу на матч еврокубков

Российский футболист израильского "Хапоэль" Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов не сможет сыграть в поединке Лиги конференций против польского "Леха" из-за санкций к гражданам РФ.

Российский полузащитник израильского "Хапоэля" Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций из-за того, что Польша на фоне войны России против Украины запретит въезд гражданам РФ на свою территорию.

Об этом сообщает израильский портал Sports Walla.

Источник отмечает, что "Хапоэль" до последнего пытался получить разрешение на въезд российского игрока в Польшу, но получил отказ. Поединок состоится в четверг, 6 октября. Начало - в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что Сулейманов является одним из лидеров "Хапоэля", за который выступает в аренде из российского "Краснодара". В этом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 9 матчах за израильский клуб.

После двух туров "Хапоэль" Беэр-Шева с одним баллом занимает третье место в своей группе Лиге конференций. Лидирует с 6 очками испанский "Вильярреал". На второй позиции идет "Лех" с 3 пунктами. Последняя - венская "Аустрия" с одним очком.

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