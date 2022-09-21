Послали за кораблем: Россию и Беларусь отстранили от ЧМ-2022 и других международных турниров по дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После начала полномасштабной войны, которую РФ при содействии Беларуси развязала против Украины, дзюдоистов стран-агрессоров лишили права участвовать в международных турнирах. В июне IJF смягчила санкции и допустила россиян и белорусов в нейтральном статусе. Как оказалось, совсем не надолго - новым решениям Россия и Беларусь снова отстранены от соревнований.

Об этом Международная федерация дзюдо сообщила на своем официальном сайте.

"Бан" россиян и белорусов будет действовать как минимум до января 2023 года. Таким образом, спортсмены стран-оккупантов пропустят чемпионат мира-2022 и все другие международные соревнования.

Добавим, что после того, как IJF сняла "бан" с РФ и Беларуси, сборная Украины по дзюдо бойкотировала все международные турниры, на которых выступали спортсмены стран-агрессоров.

Теперь же наша команда поедет на чемпионат мира-2022, который состоится с 6-го по 12 октября в Ташкенте. Ранее сборная Украины по дзюдо подала заявку на планетарное первенство с условием, что примет участие в турнире только в случае полного отстранения россиян и белорусов.

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