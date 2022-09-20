Послали за кораблем: Россию не допустили к жеребьевке футбола Евро-2024

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Россия не сможет принять участие в следующем континентальном первенстве по футболу.

УЕФА решил отстранить сборную России от жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

"Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессорки! Слава Украине!" – написал Павелко.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) написал письмо УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Ранее УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессорки членства в европейской футбольной организации.

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