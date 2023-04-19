Послали за кораблем: сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024

Национальная команда страны-террориста не сможет квалифицироваться на Игры в Париже.

Сборная России по баскетболу не примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о недопуске команды страны-агрессора к квалификации на предстоящую Олимпиаду.

"В соответствии с рекомендациями МОК по поводу участия спортсменов с российским или белорусским паспортами в международных соревнованиях, опубликованных 28 марта, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрации мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА в 2023 году.

Болгария как следующая по рейтингу европейская команда станет последней сборной, которая примет участие в олимпийских отборочных турнирах ФИБА", – говорится в заявлении федерации.

18 апреля Исполком ФИБА утвердил список участников предквалификационного олимпийского турнира. Его участниками станут 28 команд, 16 из которых – сборные, не сумевшие преодолеть второй раунд квалификации на чемпионат мира 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу сборных ФИБА среди сборных, не прошедших во второй раунд квалификации ЧМ-2023.

В целом Европу в этом соревновании будут представлять 16 сборных, включая Украину. Предквалификационный турнир на Олимпиаду-2024 состоится с 12 по 20 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборные РФ и Беларуси выбросили из отбора на женский Евробаскет-2023.

После начала полномасштабного российского вторжения на украинские территории ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой, а также отклонила заявку РФ на проведение Евробаскета-2025.

Читайте также:

Экс-главе мирового биатлона, которого Россия подкупала проститутками, предъявили обвинения в коррупции

Минмолодежьспорта опубликовало список спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну в Украине

Лишь при одном условии: президент Международной федерации хоккея высказался по поводу допуска РФ и Беларуси