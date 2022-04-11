Послали за русским кораблем: в Сети "разнесли" легендарного украинского футболиста, который вступился за спортсменов РФ

Знаменитый в прошлом игрок получил шквал критики в свой адрес.

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко оскандалился своим высказыванием о том, что российских спортсменов не нужно наказывать на фоне вторжения армии РФ в Украину.

"Я не политик, этот вопрос не ко мне. Конечно, никто в такое не верил и не думал об этом. Но докатились. Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет.

Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу в тюрьму сесть. Здесь все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок.

Мы - мирные люди, разве что Алиев может из автомата пострелять. И то я не уверен - возможно, и умеет стрелять. Но он лайки делает, хотя я лайки не люблю", - заявил Леоненко в эфире SportArena.

Такую позицию Леоненко резко осудили бывший футболист львовский "Карпат" Михаил Кополовец и нынешний президент львовского "Руха" Григорий Козловский, оставив комментарии в паблике Брутальный футбол.

"Ган*оном был, ган*оном и остался! Конечная (вероятно, имеется в виду "конченая" - прим.) вата!" - написал Козловский.

"Су*а, что ж ты за га*дон такой конченый! Ху*ло беспозвоночное. Спорт "вне политики". Ты, Витя, вообще е*нулся на голову? Тысячи людей наших гибнут!!! А ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет - пи*дуй за кораблем и не возвращайся никогда!.. И Луческу прихвати, он тоже спорт "вне политики", - добавил Кополовец.

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