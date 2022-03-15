Посланны в направлении русского корабля: CAS отказался приостановить еврокубковый "бан" клубов РФ

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по поводу отстранения российских клубов от еврокубковых турниров из-за вторжения РФ в Украину.

CAS принял решение отказать России и оставить в силе решение УЕФА. По-прежнему российские футбольные клубы не будут допущены к международным соревнованиям.

Таким образом, московский "Спартак", который должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг", исключен из турнира. Немецкий клуб автоматически вышел на следующую стадию.

Также РФС пытается оспорить решение об отстранении российских сборных от турниров под эгидой ФИФА. Решение касательно этого CAS должен принять в конце недели. Ранее сообщалось, что сборную России исключили из плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

После дисквалификации сборной страны-агрессора команда Польши автоматически вышла в финал плей-офф, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

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