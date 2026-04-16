После 10 лет совместной работы: Пидручный распрощался с известным тренером
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный объявил о прекращении сотрудничества с известным словацким тренером Юраем Санитрой.
Об этом 34-летний украинский биатлонист сообщил на своей странице в Instagram.
Дмитрий подытожил 10-летний период совместной работы с Юраем, трогательно поблагодарив его.
"10 лет нашей совместной работы с Юрием Санитрой подошли к концу.
Это были 10 лет достижений, побед и неудач, которые давали опыт и делали нас сильнее. Спасибо за эти годы плодотворного труда. За каждую тренировку, ценные наставления и науку. За то, что помогали становиться лучше.
Перелистывать эту страницу нашей общей истории немного грустно, но впереди у каждого из нас свой путь и новые цели. Спасибо за все, тренер", — написал Пидручный.
Пидручный под руководством Санитры завоевал "золото" чемпионата мира-2019 по биатлону в гонке преследования. Также Юрай некоторое время работал главным тренером сборной Украины.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону узнали имена новых тренеров.