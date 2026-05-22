После 10 лет в клубе: "Манчестер Сити" объявил об уходе Гвардиолы

Пеп Гвардиола покинет свой пост после завершения текущего сезона.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / © Associated Press

Английский "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.

55-летний испанский специалист покинет свой пост после завершения текущего сезона, сообщается на официальном сайте "горожан".

Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" выиграли 20 трофеев: 6 раз АПЛ, трижды — Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз Кубок английской лиги, а также по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Гвардиолу в "Манчестер Сити" заменит итальянец Энцо Мареска, который в свое время работал его помощником в клубе, а затем возглавлял "Лестер" и "Челси", откуда его уволили в начале января 2026 года.

В этом сезоне "Манчестер Сити" занял второе место в АПЛ, а также выиграл Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" назначил главного тренера.

Дата публикации
