После 11 лет отсутствия в элите: известный украинский клуб досрочно вышел в УПЛ

В следующем сезоне "Оболонь" будет играть в украинской Премьер-лиге.
Киевская "Оболонь" завоевала путевку в украинскую Премьер-лигу (УПЛ) на сезон-2023/24.
"Пивовары" обеспечили себе повышение в классе, выезде обыграв тернопольскую "Ниву" (1:2) в матче 6-го тура Чемпионской группы Первой лиги.
В настоящее время "Оболонь" имеет 27 очков и лидирует в Первой лиге. За два тура до финиша сезона киевляне уже точно не опустятся ниже второй позиции, дающей прямую путевку в УПЛ.
Добавим, что сегодня гарантировать себе выход в элиту также может житомирское "Полесье", которое сыграет против "Кременя".
Отметим, что "Оболонь" вернулась в УПЛ после 11 лет отсутствия. В последний раз "пивовары" выступали в элитном дивизионе чемпионата Украины еще в сезоне-2011/12.
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