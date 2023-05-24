После 11 лет в команде: еще одна легенда "Барселоны" объявил об уходе из клуба

Защитник "Барселоны" Жорди Альба попрощается с каталонским клубом по итогам этого сезона.

Об этом 34-летний испанец сообщил у себя в соцсетях.

Альба покинет "Барселону" свободным агентом, его контракт с "блаугранас" истекает летом 2023 года.

Жорди является воспитанником "Барселоны", однако на взрослом уровне заявил о себе в составе "Валенсии". В 2012 году Альба вернулся в каталонский клуб и провел в футболке "сине-гранатовых" 11 сезонов.

В общей сложности Альба сыграл за "Барселону" 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

Вместе с каталонцами Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании, 4 раза выигрывал Суперкубок страны, а также по разу триумфировал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В этом сезоне на счету испанца 2 гола и 6 результативных передач в 29 матчах "блаугранас" во всех турнирах.

Отметим, что Альба уже не первая легенда, которая покинет "Барселону" после окончания текущего сезона. Ранее об уходе из каталонского клуба объявил Серхио Бускетс.

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