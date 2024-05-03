После 12 лет в Дортмунде: легенда "Боруссии" анонсировал свой уход из клуба

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс покинет немецкий клуб после завершения текущего сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте дортмундцев.

34-летний немецкий футболист прокомментировал свой предстоящий уход из команды и трогательно простился с болельщиками "Боруссии", поблагодарив их за многолетнюю поддержку.

"Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе "Боруссия" Дортмунд. Я провел больше половины своей футбольной жизни в этом клубе и наслаждался каждым днем, хотя, конечно, были и сложные моменты. Я уже знаю, что мне будет трудно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что теперь есть ясность и мы можем полностью сконцентрироваться на финальных играх, которые очень важны.

Перед нами стоит большая цель, и мы все вместе хотим ее добиться. Для этого нам нужен каждый из наших невероятных болельщиков, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за их невероятную поддержку на протяжении многих лет", – заявил Ройс.

Марко покинет "Боруссией" в статусе свободного агента, его контракт заканчивается в июне.

Ройс выступает за главную команду "Боруссии" Дортмунд с 2012 года, когда перешел из "Боруссии" Менхенгладбах за 17 миллионов евро. В футболке "шмелей" он забил 168 голов и отдал 99 ассистов в 424 матчах.

Вместе с дортмундским клубом Ройс выиграл два Кубка Германии и три национальных Суперкубка. В сезоне-2012/13 он в составе "Боруссии" проиграл "Баварии" (1:2) в финале Лиги чемпионов.

За три тура до конца дортмундцы занимают пятое место в Бундеслиге и уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Подопечные Единая Терзича также продолжают борьбу в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного евротурнира. 7 мая "Боруссия" в Париже сойдется с ПСЖ в ответном матче полуфинала ЛЧ (первая игра закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0).

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