- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
После 12 лет в НБА: звездный украинский баскетболист перешел в европейский топ-клуб
Алексей Лень стал игроком мадридского "Реала".
Украинский центровой Алексей Лень перешел в мадридский "Реал".
Об этом сообщила компания SIG Sports, представляющая интересы 32-летнего украинского баскетболиста.
Стороны подписали многолетний контракт, точный срок которого не разглашается.
Таким образом Алексей вернется в Европу после 12 сезонов в НБА. Более того, Лень впервые в карьере будет играть на профессиональном уровне в европейском чемпионате и в Евролиге.
Всего Лень выступал в НБА в течение 12 сезонов, за это время представляв шесть различных организаций. Больше всего – по пять сезонов – баскетболист провел в составе "Финикс Санз" и "Сакраменто Кингз".
Предыдущий сезон Лень провел в составе трех команд: "Сакраменто Кингз", "Вашингтон Уизардз", откуда его отчислили, а с февраля 2025 года – в "Лос-Анджелес Лейкерс".
За время пребывания в "Лейкерсе" украинец провел 10 матчей в регулярном чемпионате и еще два – в плей-офф.
Подготовку к сезону-2025 украинец провел в составе "Нью-Йорк Никс", но был отчислен перед стартом сезона НБА.
Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста избрали на драфте НБА.