Проспорт
68
1 мин

После 12 лет в НБА: звездный украинский баскетболист перешел в европейский топ-клуб

Алексей Лень стал игроком мадридского "Реала".

Максим Приходько
Алексей Лень

Алексей Лень / © Associated Press

Украинский центровой Алексей Лень перешел в мадридский "Реал".

Об этом сообщила компания SIG Sports, представляющая интересы 32-летнего украинского баскетболиста.

Стороны подписали многолетний контракт, точный срок которого не разглашается.

Таким образом Алексей вернется в Европу после 12 сезонов в НБА. Более того, Лень впервые в карьере будет играть на профессиональном уровне в европейском чемпионате и в Евролиге.

Всего Лень выступал в НБА в течение 12 сезонов, за это время представляв шесть различных организаций. Больше всего – по пять сезонов – баскетболист провел в составе "Финикс Санз" и "Сакраменто Кингз".

Предыдущий сезон Лень провел в составе трех команд: "Сакраменто Кингз", "Вашингтон Уизардз", откуда его отчислили, а с февраля 2025 года – в "Лос-Анджелес Лейкерс".

За время пребывания в "Лейкерсе" украинец провел 10 матчей в регулярном чемпионате и еще два – в плей-офф.

Подготовку к сезону-2025 украинец провел в составе "Нью-Йорк Никс", но был отчислен перед стартом сезона НБА.

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста избрали на драфте НБА.

