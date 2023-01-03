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После борьбы с раком: звездный футболист европейского топ-клуба вернулся к тренировкам

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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После борьбы с раком: звездный футболист европейского топ-клуба вернулся к тренировкам

twitter.com/BVB

Себастьен Алле перенес две операции и прошел курс химиотерапии.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Себастьен Алле вернулся к тренировкам с командой.

В июле прошлого года у ивуарийского форварда обнаружили злокачественную опухоль яичка. Из-за болезни он не смог дебютировать за "шмелей", в состав которых перебрался летом из амстердамского "Аякса".

С тех пор 28-летний футболист перенес две операции и прошел курс химиотерапии. К счастью, лечение было успешным. В начале нового года Алле выложил в соцсети фото своих тренировок в спортзале.

"С Новым годом всех! Для меня он начинается очень хорошо, потому что это синоним возвращения на поле! 2022 год был непростым, но он подготовил меня к новым вызовам, которые предложит мне 2023-й. С нетерпением жду встречи со всеми вами" , – написал Алле.

Напомним, за трансфер Алле "Аякс" получил от немецкого клуба 31 миллион евро. Ивуарийский форвард должен был стать заменой Эрлингу Холанду, перебравшемуся в "Манчестер Сити".

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Дата публикации
Просмотры
701
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