"После боя с Хейни хотел завершить карьеру": Ломаченко – о победе над Камбососом и дальнейших планах

Украинец подвел итоги успешного для себя титульного поединка и рассказал, что собирается делать дальше.

Новоиспеченный чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал яркую победу нокаутом над австралийцем Джорджем Камбососом.

Украинец признался, что после поражения в предыдущем бою от американца Дэвина Хейни хотел закончить боксерскую карьеру, но отец мотивировал его на новый вызов – снова биться за чемпионский титул.

"Этот титул для него (для отца – прим.). Потому что после поединка с Хейни я хотел закончить свою боксерскую карьеру. Я думал, что доказал все себе в боксе, в этом виде спорта. И мне не нужно продолжать.

Но мой отец каждый день посылал мне новости обо мне и лучшие моменты моих последних боев. И я чувствовал, что он желает продолжать. Он снова хочет титул. И он сказал мне: "Мы должны сделать это еще раз. Нам нужно снова биться за титул".

И это было тяжелое решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью, люблю и уважаю отца. Он сделал меня в жизни и боксе. Этот титул и победа для моего отца", – сказал Ломаченко.

. @VasylLomachenko dedicates этот тил к своей мать.



He motivated him to keep going after the Haney loss pic.twitter.com/vTkp8cX6F1 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Также Василий поделился мыслями о выступлении Камбососа на ринге.

"Ожидал немного большего. Все, что он делал – мы были готовы к этому. Видел это по ходу боя, нужно было только приспособиться к этому раунд за раундом. Чувствовал, что могу победить его досрочно.

Нет, это для меня не было целью. Но это поединок за титул чемпиона мира, поэтому нужно завершать бой с позиции силы, что я и сделал", – сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

Кроме того, украинец высказался о своих дальнейших планах в боксе.

"Не хочу сейчас биться еще. Хочу просто вернуться домой к своей семье. Последние полгода были тяжелыми, мы тщательно готовились. Бокс – это всегда непросто, у тебя расписан график, диета, тяжелые тренировки. Сейчас мне нужно отдохнуть, а уже потом говорить о следующем бое", – резюмировал Василий.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Камбосос высказался о своем поражении от Ломаченко.

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