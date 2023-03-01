После дебютного гола за клуб Бекхэма: Кривцов вошел в символическую сборную тура МЛС

Легенда "Шахтера" был признан лучшим игроком своего первого матча за "Интер Майами".

Украинский защитник Сергей Кривцов, в зимнее трансферное окно перебравшийся из донецкого "Шахтера" в "Интер Майами", попал в символическую сборную первого тура МЛС (элитный дивизион чемпионата США).

В стартовом матче турнира с "Монреалем" 31-летний украинец ярко дебютировал за новую команду. Кривцов забил гол, который помог его клубу победить со счетом 2:0.

Более того, именно Сергей был признан лучшим игроком поединка.

Ballers from day one and it showed on day one



: https://t.co/mGPAXdyLoT pic.twitter.com/PVYh9OlU3n — Major League Soccer (@MLS) 28 февраля 2023

Отметим, что "Интер Майами" принадлежит легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Клуб был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС.

Контракт Кривцова с американской командой рассчитан до конца сезона-2024 с опцией продления еще на один сезон.

В следующем матче "Интер Майами" 5 марта сыграет против "Филадельфии Юнион".

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