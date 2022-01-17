После депортации из Австралии первая ракетка мира Джокович прибыл в Дубай

После депортации из Австралии первая ракетка мира Джокович прибыл в Дубай

Джокович прибыл в международный аэропорт Дубая после 13,5-часового полета из Мельбурна.

Лучший теннисист планеты Новак Джокович, депортированный из Австралии из-за отсутствия прививки против COVID-19, утром в понедельник, 17 января, прибыл в Дубай (ОАЭ).

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что самолет авиакомпании Emirates Airline, на борту которого находился спортсмен, приземлился в международном аэропорту Дубая после 13,5-часового полета из Мельбурна.

Пока непонятно, куда Джокович планирует отправиться дальше. Теннисный турнир Dubai Duty Free, который серб выиграл в 2020 году, начнется только 14 февраля.

Коммерческая столица Объединенных Арабских Эмиратов не требует от путешественников вакцинации, хотя они должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, чтобы сесть на рейс.

Джокович выиграл девять титулов Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open-2022, в том числе три подряд, и имеет всего 20 трофеев Большого шлема в одиночном разряде.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open-2022, однако не смог пройти паспортный контроль из-за неразберихи с оформлением документов. Так, несмотря на наличие медицинского исключения, его команда запросила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.

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В итоге австралийскую визу теннисиста аннулировали, а его поместили под стражу в правительственную гостиницу. Джоковича пытались депортировать из страны, однако 10 января он выиграл суд, доказав, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, и вернулся к тренировкам.

Впрочем, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук "на медицинских основаниях" повторно аннулировал визу первой ракетки мира, заявив, что только такое решение отвечает общественным интересам.

16 января три судьи Федерального суда Австралии единогласно решили подтвердить легитимность депортации Джоковича.

Заметим, что попытка Джоковича пересечь границу без прививки на коронавирус вызвала волну возмущения в Австралии, где с начала пандемии вводились строгие ограничения для граждан, а международные поездки массово отменялись.

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