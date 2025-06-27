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После дисквалификации россиян: Украина получила "серебро" чемпионата мира-2011 по биатлону
Украинцы сменили "бронзу" чемпионата мира 2011 года по биатлону в мужской эстафете на "серебро".
Сборная Украины по биатлону стала серебряным призером чемпионата мира-2011 в мужской эстафете спустя 14 лет после турнира.
Это произошло благодаря тому, что российский биатлонист Евгений Устюгов был наказан четырехлетним сроком дисквалификации за употребление допинга.
Он обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, но апелляция была отклонена.
В том числе было принято решение об аннулировании результатов российской сборной в мужской эстафете на ЧМ-2011, где она заняла второе место.
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) перераспределил медали гонки. Сборная Украины, которая финишировала третьей после норвежцев и россиян, сменила бронзовые награды на серебряные.
В составе сборной Украины мужскую эстафету бежали Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.
Новым бронзовым призером стала Швеция, которая добралась тогда до финиша четвертой.
Медаль в эстафете на ЧМ-2011 остается единственной в истории мужской сборной Украины на чемпионатах мира. В целом украинские биатлонисты завоевали 4 медали на мировых первенствах, у женской сборной Украины – 35 наград.
Все медали украинского мужского биатлона на чемпионатах мира
2007 год – "бронза" Андрея Дериземли в спринте
2011 год – "серебро" мужской эстафеты (повышено с "бронзы" после окончательной дисквалификации Устюгова)
2016 год – "бронза" Сергея Семенова в спринте
2019 год – "золото" Дмитрия Пидручного в гонке преследования