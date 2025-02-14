После еще одного боя за "абсолюта": Усик нацелился провести поединок с чемпионом UFC

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в суперхтяжелом весе Александр Усик выразил желание провести бой с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

Украинский боксер рассказал, что свой следующий поединок проведет с победителем боя между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

После этого Усик намерен провести выставочный поединок с Перейрой, который ранее бросил ему вызов на бой по правилам бокса.

"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом – с Александром Усиком. Я думаю, что могу хорошо с этим справиться. Многие говорят, что это бокс, но бокс – одна из сильнейших моих сторон", – сказал Перейра.

"Сначала я проведу бой с победителем поединка 22 февраля (Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер). А потом, возможно, будет выставочный бой с Алексом Перейрой. Возможно, почему нет? Алекс этого хочет", – заявил Усик.

EXCLUSIVE: Unified King Oleksandr Usyk 'show fight' with Alex Pereira...



Usyk's road to retirement...BOOK IT pic.twitter.com/13YyFTASou -- Boxing on TNT Sports ( @ boxingontnt ) February 13, 2025

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Так что в потенциальном поединке Усика с Дюбуа или Паркером на кону снова будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

Для Александра это шанс стать трехкратным абсолютным чемпионом. В мае 2024-го он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, когда в первом бою победил Фьюри. Впервые в карьере Усик завоевал звание "абсолюта" в 2018 году, одолелв россиянина Мурата Гассиева в объединительном поединке в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

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