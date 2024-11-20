После гола сборной Зинченко на поле напомнил миру о 1000 дне войны в Украине (видео)

Зинченко вынес на поле футболку с числом "1000", напомнив миру, что в Украине продолжается война.

После своего гола в матче Лиги наций против Албании игрок сборной Украины Александр Зинченко вместе с другими футболистами напомнили миру, что в Украине уже 1000 дней идет война.

Зинченко после своего забитого мяча продемонстрировал футболку с номером "1000".

Именно в день матча, 19 ноября, исполнилось 1000 дней от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это была инициатива всей команды, потому что мы понимаем, какой день сегодня. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины...

Надеюсь, что мирное небо наступит очень скоро. Горжусь тем, что я украинец. Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и в течение этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине, и не только", – передает слова Зинченко Тribuna.

Напомним, что сборная Украины победила Албанию и вышла в плейоф за путевку в элиту Лиги наций.

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