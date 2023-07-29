После инцидента с Харлан: FIE отменила обязательное рукопожатие между фехтовальщиками

Международная федерация фехтования (FIE) на фоне скандала с дисквалификацией украинской саблистки Ольги Харлан отменила правило обязательного рукопожатия между спортсменами после поединка.

Об этом сообщает La Repubblica.

Представители FIE на конференции объявили, что инцидент между Харлан и россиянкой Анной Смирновой привел к изменению правил фехтования.

Теперь традиционное рукопожатие после поединка будет заменено дистанционным приветствием, которое позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если те будут выступать как нейтральные спортсмены.

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Вместо рукопожатия Харлан предложила сопернице "удариться" саблями. Однако Смирнова отвергла предложение украинки и устроила провокацию.

Российская саблистка не покидала фехтовальную дорожку более 50 минут и подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

Сама Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

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На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлану автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

СМИ писали, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира. Однако затем FIE обнародовала позорное заявление, объяснив, что дисквалификация Харлана не отменена, а лишь приостановлена. В организации до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

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