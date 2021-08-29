После избиения от "Динамо": Костышин ушел в отставку с поста тренера "Колоса"

После избиения от "Динамо": Костышин ушел в отставку с поста тренера "Колоса"

Специалист продолжит работать в структуре ковалевского клуба.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подал в отставку после разгромного поражения от киевского "Динамо" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".

Президент клуба Андрей Засуха принял это решение и предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин принял предложение и останется работать в "Колосе". На какой должности, не уточняется.

Исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.

Костышин возглавлял "Колос" с 2014 года, начиная с любительского уровня. Он выводил клуб в УПЛ и еврокубки.

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