После избиения от "Динамо": Костышин ушел в отставку с поста тренера "Колоса"

Специалист продолжит работать в структуре ковалевского клуба.
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подал в отставку после разгромного поражения от киевского "Динамо" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".
Президент клуба Андрей Засуха принял это решение и предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин принял предложение и останется работать в "Колосе". На какой должности, не уточняется.
Исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.
Костышин возглавлял "Колос" с 2014 года, начиная с любительского уровня. Он выводил клуб в УПЛ и еврокубки.